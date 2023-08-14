Стали известны подробности перехода Неймара в саудовский клуб

Все идет к тому, что форвард "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии Неймар продолжит карьеру в Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, "Аль-Хиляль" готовит официальные документы для проверки в понедельник, чтобы оформить сделку с Неймаром. Игрок уже одобрил переход, контракт будет подписан на два года. За это время, по сведениям некоторых источников, он заработает около 160 миллионов евро.

Также "Аль-Хиляль" ждет окончательного согласия от футболиста для прохождения медицинского обследования.

В саудовском клубе надеются, что сделка будет заключена в течение 24 часов.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний нападающий сыграл за парижан 29 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

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