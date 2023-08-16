"Аль-Хиляль" официально объявил о трансфере Неймара

Нападающий сборной Бразилии Неймар официально перешел в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермена". Об этом сообщает официальный сайт саудовской команды.

Контракт подписан на два года с опцией возможного продления еще на один сезон. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 90 миллионов евро.

"Аль-Хиляль" - гигантский клуб с фантастическими болельщиками, он - лучший на своем континенте. Я люблю побеждать и забивать голы, и планирую продолжать делать это в Саудовской Аравии за "Аль-Хиляль", - сказал бразилец.

Напомним, что этим летом Неймар пытался вернуться в "Барселону", за которую выступал в период 2013-2017 годов. У каталонского клуба не было финансовых ресурсов, чтобы осуществить этот трансфер. При этом главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес не горел желанием подписывать футболиста. В Испании отмечали, что ему не нравится образ жизни игрока вне поля.

Также слухи межсезонья отправляли Неймара в "Челси" и MLS, но, как видно, он сделал другой выбор.

В прошлом сезоне 31-летний форвард провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 17 результативных передач.

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