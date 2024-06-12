Стала известна дата презентации Мбаппе в "Реале"

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Названа дата презентации Килиана Мбаппе в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

3 июня было объявлено о подписании контракта с французским футболистам.

25-летняя суперзвезда присоединится к команде на правах свободного агента. Однако, поскольку его контракт с ПСЖ все еще действует, а Мбаппе находится в расположении сборной Франции, с которой он будет участвовать в Евро-2024, официальная презентация еще не состоялась.

По информации журналиста Relevo Хавьера Родригеса Паскуаля, "Реал" уже назначил дату официальной презентации Килиана Мбаппе как нового игрока команды. Презентация состоится 16 июля на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" планирует заработать космическую сумму на Мбаппе

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал". Есть и дата презентации

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол Еврофутбол

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