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Известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал". Есть и дата презентации

Известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал". Есть и дата презентации
©instagram.com/k.mbappe/

Стало известно, когда французский нападающий Килиан Мбаппе может дебютировать за мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, дебют 25-летнего форварда в составе "королевского клуба" будет зависеть от продвижения сборной Франции на чемпионате Европы-2024.

В случае если "трехцветные" с Мбаппе в составе пройдут в полуфинал Евро-2024, Килиан не поедет вместе с "Реалом" на турне в США. В таком случае его дебют за "сливочных" состоится не в рамках 1-го тура Ла Лиги, а в матче Суперкубка УЕФА с "Аталантой", который состоится 14 августа.

В то же время L’Equipe пишет, что Мбаппе представят в качестве игрока "Реала" в середине июля. Официальная презентация новичка состоится после Евро-2024. Она должна пройти 15 или 16 июля – но дата может измениться в зависимости от результатов сборной Франции.

В "Реале" уверены, что "Сантьяго Бернабеу" в день мероприятия посетят 80 тысяч человек. Клуб планирует показать на огромном экране нарезку лучших действий французского игрока и может организовать шоу фейерверков.

3 июня "Реал" объявил о подписании пятилетнего соглашения с Мбаппе. Нападающий перешел в "королевский клуб" на правах свободного агента.

Сообщалось, что Мбаппе получил контракт на 100 миллиардов в "Реале".

Мбаппе выбрал легендарный номер в "Реале"

Напомним, с 2017 года Килиан выступал за "Пари Сен-Жермен", в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

За семь лет в составе парижан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Ла Лига Футбол

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