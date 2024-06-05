"Реал" планирует заработать космическую сумму на Мбаппе

В понедельник 3 июня "Реал" официально объявил о переходе звездного нападающего Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

Формально трансфер был бесплатным, поскольку Мбаппе перешел на правах свободного агента после окончания контракта с ПСЖ, однако "сливочные" выплатили игроку значительный подписной бонус.

Точная сумма не раскрывается, так как данные разнятся. Тем не менее, "Реал" рассчитывает заработать на Мбаппе больше, чем выплатит ему за весь пятилетний контракт.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на издание AS, в мадридском клубе полагают, что Мбаппе принесет более 500 миллионов евро на продажах футболок и сувениров, а также на спонсорских контрактах и имиджевых правах.