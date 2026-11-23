Мадридский "Атлетико" под руководством Диего Симеоне обыграл "Хетафе" со счётом 3:0 в матче 13-го тура чемпионата Испании, а аргентинский специалист установил новый рекорд турнира по количеству побед среди тренеров, передают Vesti.kz.

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Как сообщает пресс-служба "матрасников", эта победа стала для Симеоне 345-й в Ла Лиге. На счету аргентинца также 123 ничьих и 99 поражений в матчах чемпионата Испании.

Таким образом, наставник мадридцев превзошел рекорд Луиса Арагонеса, который одержал 344 победы в 756 встречах турнира.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года

Аргентинский специалист руководит "Атлетико" с 2011 года. За это время мадридский клуб остается единственной испанской командой в тренерской карьере Симеоне. Под его руководством "Атлетико" завоевал 8 трофеев, в том числе дважды выиграл Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

После 13 туров подопечные аргентинца набрали 31 очко и занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

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