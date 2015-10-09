Мадридский "Атлетико" одержал убедительную победу над "Хетафе" в 13-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Хетафе, завершился со счётом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Алекс Баэна (10-я минута), Джонни Кардосо (30-я) и Алехандро Гримальдо (90+2-я, с пенальти). На 90-й минуте у хозяев поля был удалён защитник Джене Даконам.

"Атлетико", набрав 31 балл, продолжает занимать третье место в турнирной таблице, тогда как "Хетафе" располагается на 17-й строчке с 12 очками.

Следующую игру в Ла Лиге "Атлетико" проведёт на выезде с "Эльче" 28 ноября, а "Хетафе" встретится в гостях с "Эспаньолом" 30 ноября.

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