Нападающий "Атлетико" Александр Сёрлот получил травму и пропустит ближайшие матчи мадридской команды, передают Vesti.kz.

30-летний форвард травмировался в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Викинга" (2:0), в котором отметился забитым голом.

"Александр Серлот получил мышечную травму правой ноги во время матча в среду против «Викинга». Норвежца пришлось заменить на 71-й минуте из-за растяжения мышц и сильного удара о штангу. Наш нападающий прошел обследование у медицинского персонала клуба, подтвердившее травму. Игрок под номером 9 пройдет как сеансы физиотерапии, так и реабилитационные занятия в тренажерном зале, и от прогресса в лечении травмы будет зависеть его возвращение к соревнованиям", – говорится в заявлении "Атлетико".

По информации Marca, Серлот пропустит минимум две недели. Диего Симеоне не сможет рассчитывать на нападающего в матчах против "Эльче", "Барселоны", "Бетиса", ПСВ (Лига чемпионов) и "Валенсии".

В текущем сезоне Сёрлот забил один гол и отдал одну результативную передачу в восьми играх.



