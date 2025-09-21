Испания
Решение Хаби Алонсо разозлило Винисиуса: реакция "Реала"

Винисиус. Фото: ФК "Реал"©

Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор не смог отличиться в очередном туре Ла Лиги. При этом "сливочные" обыграли "Эспаньол"(2:0) в 5-м туре, передают Vesti.kz.

Ассист на Мбаппе и замена Алонсо

Форвард провёл качественный матч, отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе и создал лучший момент первого тайма. Однако завершить встречу голом ему не удалось. На 77-й минуте Хаби Алонсо заменил Винисиуса на Родриго, что не понравилось "семёрке" мадридцев, пишет Defensa Central.

 Руководство видит прогресс

Несмотря на это, в клубе положительно оценили игру футболиста, отметив, что он снова проявил решающую роль и постепенно возвращает свою "искру". Руководство видит в его действиях признаки улучшения и веры в то, что он сможет вернуть свою лучшую форму.

Контракт как главная проблема

Отмечается, что внутри "Реала" не придают большого значения подобным эмоциональным жестам игрока. Куда более серьёзной считают его контрактную ситуацию: если соглашение не будет продлено, Винисиус может быть продан летом 2026 года.

В клубе подчеркивают, что сезон длинный, а плотный календарь требует ротации. При этом Винисиус, несмотря на неудачи у ворот, продолжает оставаться важной фигурой для команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
8 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
9 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
10 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
11 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
12 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
13 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
14 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
15 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
16 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
17 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 5 0 1 4 2-15 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

