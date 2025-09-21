Бразильский нападающий "Реала" Винисиус Жуниор не смог отличиться в очередном туре Ла Лиги. При этом "сливочные" обыграли "Эспаньол"(2:0) в 5-м туре, передают Vesti.kz.

Ассист на Мбаппе и замена Алонсо

Форвард провёл качественный матч, отметился голевой передачей на Килиана Мбаппе и создал лучший момент первого тайма. Однако завершить встречу голом ему не удалось. На 77-й минуте Хаби Алонсо заменил Винисиуса на Родриго, что не понравилось "семёрке" мадридцев, пишет Defensa Central.

Руководство видит прогресс

Несмотря на это, в клубе положительно оценили игру футболиста, отметив, что он снова проявил решающую роль и постепенно возвращает свою "искру". Руководство видит в его действиях признаки улучшения и веры в то, что он сможет вернуть свою лучшую форму.

Контракт как главная проблема

Отмечается, что внутри "Реала" не придают большого значения подобным эмоциональным жестам игрока. Куда более серьёзной считают его контрактную ситуацию: если соглашение не будет продлено, Винисиус может быть продан летом 2026 года.

В клубе подчеркивают, что сезон длинный, а плотный календарь требует ротации. При этом Винисиус, несмотря на неудачи у ворот, продолжает оставаться важной фигурой для команды.