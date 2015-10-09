"Реалу" назвали цену за одного из самых перспективных форвардов Европы

Нападающий "Байера" Кристиан Кофан, которому всего 19 лет, попал в шорт-лист "Реала". Камерунский форвард привлёк внимание мадридского клуба своей физической мощью, потенциалом и способностью показывать высокий уровень игры, сообщают Vesti.kz.

По данным Sky Sports, "Байер" оценивает игрока более чем в 50 миллионов евро, хотя его текущая рыночная стоимость составляет около 22 миллионов. В сезоне-2025/26 Кофан провёл 23 матча, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

В "Реале" считают, что форвард пока не доказал, что его трансфер должен быть приоритетом перед другими кандидатами на усиление команды. Основное внимание клуба сосредоточено на усилении центра поля и обороны. Тем не менее, Кофан останется под наблюдением как один из перспективных молодых нападающих Европы.

В ближайшее время не ожидается конкретных предложений, а "сливочные" проявляют осторожность, оценивая прогресс игрока и стратегическую целесообразность потенциального трансфера.

Ранее стало известно, что Юрген Клопп хочет подписать в "Реал" игрока сборной Бразилии, а "Манчестер Сити" близок к подписанию игрока, за которым следил мадридский клуб.

