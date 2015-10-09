Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 10:40
 

В "Реале" выступили с новым заявлением по увольнению Хаби Алонсо

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" выступили с новым заявлением по увольнению Хаби Алонсо Хаби Алонсо. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо. Позже появились новости и инсайды, что Алонсо был уволен руководством "сливочных", а не расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Однако Бутрагеньо опроверг эту версию.

"Уход Хаби был осуществлён по взаимному согласию. Мы желаем ему всего наилучшего", — приводит слова Бутрагеньо журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года. Под его руководством "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.

Алонсо начал переговоры с новым клубом после ухода из "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Вильярреал 18 13 2 3 37-17 41
4 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
5 Эспаньол 19 10 4 5 23-20 34
6 Бетис 19 7 8 4 31-25 29
7 Сельта 19 7 8 4 25-20 29
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 19 5 8 6 25-24 23
10 Райо Вальекано 19 5 7 7 16-22 22
11 Реал Сосьедад 19 5 6 8 24-27 21
12 Хетафе 19 6 3 10 15-25 21
13 Жирона 19 5 6 8 18-34 21
14 Севилья 19 6 2 11 24-30 20
15 Осасуна 19 5 4 10 18-22 19
16 Алавес 19 5 4 10 16-24 19
17 Мальорка 19 4 6 9 21-28 18
18 Валенсия 19 3 8 8 18-31 17
19 Леванте 18 3 5 10 21-30 14
20 Реал Овьедо 19 2 7 10 9-28 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Комо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 января 00:45   •   не начат
Комо
Комо
(Комо)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Комо
Ничья
Милан
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!