В "Реале" выступили с новым заявлением по увольнению Хаби Алонсо

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.

12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо. Позже появились новости и инсайды, что Алонсо был уволен руководством "сливочных", а не расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Однако Бутрагеньо опроверг эту версию.

"Уход Хаби был осуществлён по взаимному согласию. Мы желаем ему всего наилучшего", — приводит слова Бутрагеньо журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года. Под его руководством "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.

Алонсо начал переговоры с новым клубом после ухода из "Реала"

