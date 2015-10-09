В "Реале" выступили с новым заявлением по увольнению Хаби Алонсо

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал отставку Хаби Алонсо с поста главного тренера мадридского клуба, сообщают Vesti.kz.
12 января "Реал" объявил об уходе Алонсо. Позже появились новости и инсайды, что Алонсо был уволен руководством "сливочных", а не расторг контракт по обоюдному согласию сторон.
Однако Бутрагеньо опроверг эту версию.
"Уход Хаби был осуществлён по взаимному согласию. Мы желаем ему всего наилучшего", — приводит слова Бутрагеньо журналист и инсайдер Фабрицио Романо.
Алонсо возглавлял "Реал" с лета 2025 года. Под его руководством "сливочные" провели 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграли вничью и потерпели шесть поражений.
В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.
