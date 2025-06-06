Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Дин Хейсен высказался о шансах своего партнера по национальной команде Ламина Ямаля в споре за "Золотой мяч", передают Vesti.kz.
17-летний вингер "Барселоны" оформил дубль в победном полуфинале Лиги наций против Франции (5:4).
"Ямаль и "Золотой мяч"? Не знаю, не могу сказать, что произойдет, но очевидно одно: он великолепный футболист и просто хороший парень", – приводит Mundo Deportivo слова Хейсена.
Ранее сам Ямаль назвал своего главного конкурента за "Золотой мяч".
В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.
В этом году церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола пройдет 22 сентября в легендарном Театре Шатле в Париже (Франция).