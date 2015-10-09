Испания
Сегодня 14:46
 

В "Реале" назревает конфликт: ветеран клуба считает, что его недооценивают

©x.com/realmadrid

В "Реале" назревает внутреннее напряжение и связано оно с фигурой одного из самых опытных игроков команды, передают Vesti.kz

В "Реале" назревает внутреннее напряжение и связано оно с фигурой одного из самых опытных игроков команды, передают Vesti.kz

Даниэль Карвахаль, долгие годы считавшийся незаменимым на правом фланге обороны, всё тяжелее переживает свою нынешнюю роль.

По информации Marca, 34-летний защитник недоволен тем, как складывается для него сезон. В последних матчах – против "Мальорки" и "Баварии" – он вовсе остался в запасе, что стало для него болезненным сигналом: его статус в команде заметно изменился.

Карвахаль, как отмечает источник, не скрывает разочарования. Он по-прежнему уверен, что способен приносить пользу "Реалу" и не понимает, почему получает так мало игрового времени.

Особенно это чувствительно сейчас – на фоне приближающегося чемпионата мира, где каждая минута на поле может повлиять на шансы попасть в состав сборной.

Ситуацию усугубляет и конкуренция. В клубе всё чаще делают ставку на других игроков на его позиции, и это вызывает напряжение в отношениях с тренерским штабом. Как пишет источник, у Карвахаля уже возникали разногласия сначала с Хаби Алонсо, а затем и с Альваро Арбелоа.

На этом фоне всё чаще звучит версия, что нынешний сезон может стать для Карвахаля последним в "Реале". Его контракт истекает летом, и на данный момент нет признаков того, что клуб планирует его продлевать.


Какой Карвахаль в "Реале"?

Отметим, что на счету Карвахаля уже множество крупных трофеев, завоёванных в составе мадридского клуба.

За годы в "сливочных" защитник шесть раз выигрывал Лигу чемпионов – в сезонах 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 и 2023/24. Кроме того, он четыре раза становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22, 2023/24).

В его коллекции также шесть титулов клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023), пять Суперкубков УЕФА (2014, 2016, 2017, 2022, 2024), два Кубка Испании (2013/14, 2022/23) и четыре Суперкубка страны (2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24).

Однако, в текущем розыгрыше Ла Лиги защитник провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями. 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Жирона 30 9 10 11 32-44 37
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

