Гранд АПЛ задумал переманить Винисиуса из "Реала"

Переговоры о продлении контракта между Винисиусом Жуниором и "Реалом" зашли в тупик, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, несмотря на статус главной звезды и пик карьеры (25 лет), стороны не могут договориться по зарплате. Клуб занимает жёсткую позицию, отказываясь нарушать свою финансовую структуру ради требований бразильца.

Этой неопределённостью решил воспользоваться лондонский "Челси". Английский клуб уже инициировал контакты, предлагая Винисиусу условия, которые "Реал" не готов дублировать. Ожидается, что в случае перехода вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Для "Реала" ситуация становится критической: если компромисс не будет найден, клуб может рассмотреть продажу игрока летом, чтобы не рисковать его уходом на менее выгодных условиях.

Сам Винисиус пока хранит молчание, но интерес со стороны АПЛ и других богатых лиг серьёзно меняет баланс сил в переговорах.

Винисиус находится в "Реале" с 2018 года, когда перешёл из "Фламенго" за 45 миллионов евро. Его нынешний контракт истекает 30 июня 2027 года. В текущем сезоне он сыграл 45 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 13 результативных передач.

