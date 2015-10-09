В "Реале" начали давить на Переса и требовать увольнения Хаби Алонсо

Несколько влиятельных членов руководства мадридского "Реала" настаивают на том, чтобы президент клуба Флорентино Перес рассматривал немедленную смену тренера, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, доверие к Хаби Алонсо резко упало после слабого старта сезона. "Сливочные" показывают нестабильную игру, а раздевалка фактически раскололась – часть игроков больше не верит в методы наставника.

Особенно негативно принято то, что Алонсо не сумел выстроить отношения с лидерами, чего удавалось его предшественнику Карло Анчелотти.

Руководители убеждены, что если тренеру не удалось завоевать команду за первые месяцы, ситуация дальше только ухудшится. В клубных офисах уже звучат сомнения, что Алонсо способен изменить атмосферу и вернуть контроль над раздевалкой.

Теперь все зависит от Переса. Президент "Реала" по-прежнему рассчитывает, что ситуация стабилизируется, но понимает, что если команда не прибавит в ближайшие недели, ему придется принимать жесткие решения, чтобы не потерять сезон.

Хаби Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, сразу после ухода Карло Анчелотти, который завершил свою эпоху в клубе. Его назначение было воспринято как начало нового проекта.

Так же, отметим, что Хаби Алонсо сам провел в "Реале" пять сезонов как ключевой игрок центра поля, выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Испании и стал одним из самых уважаемых футболистов в раздевалке.