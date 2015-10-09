Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Вчера 16:29
 

В "Реале" начали давить на Переса и требовать увольнения Хаби Алонсо

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" начали давить на Переса и требовать увольнения Хаби Алонсо Хаби Алонсо. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Несколько влиятельных членов руководства мадридского "Реала" настаивают на том, чтобы президент клуба Флорентино Перес рассматривал немедленную смену тренера, передают Vesti.kz.

Поделиться

Несколько влиятельных членов руководства мадридского "Реала" настаивают на том, чтобы президент клуба Флорентино Перес рассматривал немедленную смену тренера, передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, доверие к Хаби Алонсо резко упало после слабого старта сезона. "Сливочные" показывают нестабильную игру, а раздевалка фактически раскололась – часть игроков больше не верит в методы наставника.

Особенно негативно принято то, что Алонсо не сумел выстроить отношения с лидерами, чего удавалось его предшественнику Карло Анчелотти.

Руководители убеждены, что если тренеру не удалось завоевать команду за первые месяцы, ситуация дальше только ухудшится. В клубных офисах уже звучат сомнения, что Алонсо способен изменить атмосферу и вернуть контроль над раздевалкой.

Теперь все зависит от Переса. Президент "Реала" по-прежнему рассчитывает, что ситуация стабилизируется, но понимает, что если команда не прибавит в ближайшие недели, ему придется принимать жесткие решения, чтобы не потерять сезон.

Хаби Алонсо согласился на уход лидера из "Реала" за 80 миллионов

Что связывает Алонсо и "Реал"?

Хаби Алонсо возглавил "Реал" летом 2025 года, сразу после ухода Карло Анчелотти, который завершил свою эпоху в клубе. Его назначение было воспринято как начало нового проекта.

Алонсо попросил Переса избавиться от игрока "Реала"

Так же, отметим, что Хаби Алонсо сам провел в "Реале" пять сезонов как ключевой игрок центра поля, выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Испании и стал одним из самых уважаемых футболистов в раздевалке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!