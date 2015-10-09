Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 10:04
 

"Реал" задумал подписать участника Евро и чемпионата мира

  Комментарии

"Реал" задумал подписать участника Евро и чемпионата мира

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш, сейчас выступающий за "Аль-Хиляль", может стать одним из главных трансферов следующего лета, перейдя в "Реал" в статусе свободного агента, передают Vesti.kz.

Как пишет Fichajes.net, информация об этом поступила от влиятельных источников из Саудовской Аравии, а легенда арабского футбола Сами аль-Джабер прямо заявил о будущем игрока.

Завершение этапа в Саудовской Аравии

Невеш, несмотря на важность для команды, не планирует продлевать контракт. Он хочет вернуться в Европу, чтобы продолжить играть на максимальном уровне. Уход из "Аль-Хиляля" произойдёт без компенсации за трансфер, что, хоть и неприятно для клуба, считается неизбежным.

Стратегическая цель "Реала"

"Реал" видит в португальце опытного, зрелого и тактически грамотного полузащитника, способного укрепить центр поля. Умение управлять игрой, точные передачи и лидерские качества делают Невеша идеальным кандидатом для усиления команды без финансового риска.


Соперники из Англии тоже интересуются

Хотя преимущество у "Реала", несколько клубов премьер-лиги следят за ситуацией. Игроку предлагали трёхлетние контракты, но Невеш отдаёт предпочтение борьбе за крупные титулы — Ла Лига и Лига чемпионов важнее последнего выгодного контракта в Англии.

Идеальный профиль для Ла Лиги и Алонсо

Невеш отлично подходит для схемы Хаби Алонсо: полузащитник с точным пасом, способный задавать темп и контролировать игру. Его удары с дистанции и опыт выступлений на высоком уровне добавляют дополнительные преимущества для "Реала".

Возможный трансфер эпохального масштаба

Если переход состоится, это будет оправданный и стратегически важный трансфер, который позволит Невешу вернуться в центр внимания европейского футбола и исполнить мечту о "Реале".

Невеш - участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024) и чемпионата мира (2022). В его карьере также были "Вулверхэмптон" и "Порту".

Ранее стало известно, что Хаби Алонсо нашёл усиление для "Реала" за 110 миллионов, а Андрей Аршавин объяснил, почему "Барселона" сильнее мадридского клуба в Ла Лиге.

