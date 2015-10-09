Хаби Алонсо нашёл усиление для "Реала" за 110 миллионов

"Реал" продолжает искать футболиста, способного строить игру, чувствовать ритм и создавать разницу между линиями. В поле зрения клуба снова попал Флориан Вирц, стоимость которого оценивается в 110 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.
Проблемы Вирца в премьер-лиге
Немецкий атакующий полузащитник пока не смог полностью раскрыться в "Ливерпуле". Несмотря на высокий трансфер и большие ожидания, игрок сталкивается с трудностями адаптации к физическому ритму премьер-лиги.
Лучшие матчи — в Лиге чемпионов
Вирц показывает свой максимум в более тактических и размеренных матчах Лиги чемпионов, где он свободно разворачивается, задаёт темп атак и находит пространство для точных передач. В регулярных матчах АПЛ ему сложнее проявить себя, а недостаток голов становится критичным для такого дорогостоящего трансфера.
Перспектива перехода в "Реал" и роль Хаби Алонсо
"Реал" и "Ла Лига" идеально подходят по стилю игры и контексту, где Вирц сможет раскрыть свои лучшие качества. Ключевым фактором станет Хаби Алонсо, который хорошо знает игрока и его потенциал. Немецкий футболист готов перейти в "Реал", если Алонсо даст одобрение.
Лето может стать точкой перелома
Зимой "Ливерпуль" не будет облегчать уход игрока, а "Реал" действует осторожно. Летнее трансферное окно может стать решающим: удерживать игрока стоимостью 110 миллионов без стабильной результативности — риск для английского клуба.
