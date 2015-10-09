Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 09:36
 

Хаби Алонсо нашёл усиление для "Реала" за 110 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо нашёл усиление для "Реала" за 110 миллионов Хаби Алонсо. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Реал" продолжает искать футболиста, способного строить игру, чувствовать ритм и создавать разницу между линиями. В поле зрения клуба снова попал Флориан Вирц, стоимость которого оценивается в 110 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Поделиться

"Реал" продолжает искать футболиста, способного строить игру, чувствовать ритм и создавать разницу между линиями. В поле зрения клуба снова попал Флориан Вирц, стоимость которого оценивается в 110 миллионов евро, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Проблемы Вирца в премьер-лиге

Немецкий атакующий полузащитник пока не смог полностью раскрыться в "Ливерпуле". Несмотря на высокий трансфер и большие ожидания, игрок сталкивается с трудностями адаптации к физическому ритму премьер-лиги.

Лучшие матчи — в Лиге чемпионов

Вирц показывает свой максимум в более тактических и размеренных матчах Лиги чемпионов, где он свободно разворачивается, задаёт темп атак и находит пространство для точных передач. В регулярных матчах АПЛ ему сложнее проявить себя, а недостаток голов становится критичным для такого дорогостоящего трансфера.

Перспектива перехода в "Реал" и роль Хаби Алонсо

"Реал" и "Ла Лига" идеально подходят по стилю игры и контексту, где Вирц сможет раскрыть свои лучшие качества. Ключевым фактором станет Хаби Алонсо, который хорошо знает игрока и его потенциал. Немецкий футболист готов перейти в "Реал", если Алонсо даст одобрение.

Лето может стать точкой перелома

Зимой "Ливерпуль" не будет облегчать уход игрока, а "Реал" действует осторожно. Летнее трансферное окно может стать решающим: удерживать игрока стоимостью 110 миллионов без стабильной результативности — риск для английского клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17-26 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Вчера 01:00   •   закончен
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
1:2
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик

64%

Ничья

8%

Эспаньол

27%

Проголосовало 59 человек

Реклама

Живи спортом!