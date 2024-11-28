"Реал" выпустил заявление по игроку за 100 миллионов

Стал известен характер травмы и сроки восстановления футболиста "Реала" Эдуарду Камавинги. Француз не смог доиграть матч с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов и был заменен на 56-й минуте, сообщают Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба мадридского клуба, после тестов, проведенных сегодня медицинским персоналом, у Камавинги была диагностирована травма двуглавой мышцы левого бедра.

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По информации же инсайдера Фабрицио Романо, он будет отсутствовать 2-3 недели, а в ближайшие дни его снова обследуют.

На данный момент в лазарете "Реала" находятся защитники Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдер Милитао, а также полузащитники Орельен Тчуамени, Родриго и вингер Винисиус Жуниор.

Камавинга выступает за "Реал" с 2021 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 5 матчей и оформил 1 ассист. Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 100 миллионов евро.

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