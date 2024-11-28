Ошибка "Реала"? Анчелотти недоволен Мбаппе и жалеет о его трансфере

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского "Реала", оказался в сложной ситуации из-за напряженных отношений с французским нападающим Килианом Мбаппе. По данным испанского издания Fichajes.net, итальянский специалист все меньше доволен игрой 25-летнего футболиста и сожалеет о его летнем трансфере, стоимость которого оценивается в 180 миллионов евро, передают Vesti.kz.

Статистика Мбаппе выглядит достойно, но вклад в общую игру команды оставляет желать лучшего.

Анчелотти, известный своим вниманием к тактическому балансу, разочарован тем, что Мбаппе не показывает лидерских качеств и не участвует в оборонительных действиях.

Это особенно проявилось в матче против "Ливерпуля", где отсутствие травмированного Винисиуса подчеркнуло слабые стороны француза.

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Тренер также недоволен тем, что подписание звезды потребовало значительных изменений в тактической структуре команды, что негативно сказалось на ее сплоченности.

Итальянец считает, что приход Мбаппе усложнил реализацию его стратегического видения, что дополнительно усиливает критику со стороны болельщиков и руководства клуба.

Мбаппе, в свою очередь, сталкивается с огромным давлением. Ему необходимо доказать, что он способен оправдать высокие ожидания и стать решающим фактором в важнейших моментах сезона.

Анчелотти же должен стабилизировать команду и вернуть ей конкурентоспособность, чтобы сохранить свое место на тренерском мостике.

Этот кризис может стать переломным моментом для "Реала". От того, смогут ли обе стороны найти общий язык и вернуть команду на победный путь, зависит не только их будущее, но и успех клуба в текущем сезоне.

В сезоне-2024/25 Мбаппе провел 18 матчей на клубном уровне, отметившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.