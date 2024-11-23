"Реал" нашел замену Мбаппе и Винисиусу

Мадридский "Реал" проявляет серьезный интерес к шведскому нападающему лиссабонского "Спортинга" Виктору Дьекерешу, сообщают Vesti.kz.

По информации El Gol Digital руководство "сливочных" рассматривает 26-летнего форварда как возможную замену для одного из лидеров атаки - Винисиуса Жуниора или Килиана Мбаппе.

Клуб сталкивается с кризисом в нападении: Мбаппе пока не оправдывает ожиданий руководства, а главный тренер Карло Анчелотти опасается за форму Винисиуса, который может потерять уверенность из-за морального давления - упущенного "Золотого мяча" и неудач с национальной сборной.

Президент "Реала" Флорентино Перес, по данным источника, лично настаивает на трансфере Дьекереша, видя в шведском форварде стратегическое решение для усиления команды вне зависимости от будущего нынешних звезд.

"Спортинг" оценивает своего лидера в 100 миллионов евро, что делает сделку непростой, особенно с учетом интереса к игроку со стороны "Барселоны". В этом сезоне Дьекереш демонстрирует феноменальную результативность, записав на свой счет 32 гола в 22 матчах за клуб и сборную.