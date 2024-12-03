"Реал" согласился продать Винисиуса: известны рекордная сумма и покупатель

Нападающий мадрисдкого "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть испанский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

По информации источника, саудовский "Аль-Ахли" продолжает проявлять серьезный интерес к бразильскому футболисту.

Отмечается, что в "Реале" дали понять саудовской стороне, что отпустят Винисиуса только за миллиард евро.

Именно эта сумма прописана в контракте Винисиуса, как опция выкупа. При этом предоставить, что какой-то клуб согласится заплатить такие деньги за трансфер, довольно сложно.

Самым дорогим в истории футбола остается переход Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Тот трансфер обошелся "парижанам" в 222 миллиона евро.

"Реал" потерял самого дорогого футболиста мира

Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт бразильца с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.