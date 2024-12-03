"Реал" согласился продать Винисиуса: известны рекордная сумма и покупатель
Нападающий мадрисдкого "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть испанский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.
Нападающий мадрисдкого "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть испанский клуб, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.
По информации источника, саудовский "Аль-Ахли" продолжает проявлять серьезный интерес к бразильскому футболисту.
Отмечается, что в "Реале" дали понять саудовской стороне, что отпустят Винисиуса только за миллиард евро.
Именно эта сумма прописана в контракте Винисиуса, как опция выкупа. При этом предоставить, что какой-то клуб согласится заплатить такие деньги за трансфер, довольно сложно.
Самым дорогим в истории футбола остается переход Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Тот трансфер обошелся "парижанам" в 222 миллиона евро.
"Реал" потерял самого дорогого футболиста мира
Всего в нынешнем сезоне Винисиус сыграл 18 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт бразильца с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро.
Реклама