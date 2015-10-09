Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:24
 

"Реал" решил заменить Винисиуса на друга Ямаля: игрок дал ответ

Мадридский "Реал" столкнулся с первой неудачей в поисках возможной замены бразильцу Винисиусу Жуниору, передают Vesti.kz

Замена отменяется

На фоне затянувшихся переговоров о продлении контракта бразильца и растущих сомнений внутри клуба руководство заранее прорабатывает сценарии на случай его ухода.

Одним из главных кандидатов на усиление фланга атаки считался вингер "Атлетика" Нико Уильямс. В Мадриде его рассматривали как профильного и относительно доступного игрока с подходящими игровыми качествами. Однако этот вариант оказался закрыт.

По данным Don Balon, Нико дал слово руководству "Атлетика", что не перейдет в другой клуб Ла Лиги. Вингер готов рассмотреть трансфер только за пределы Испании – прежде всего в АПЛ, которая его давно привлекает. 

Такой расклад автоматически исключает возможность его перехода на "Сантьяго Бернабеу".

В итоге "Реалу" придется искать альтернативы на рынке, если ситуация с Винисиусом не сдвинется с мертвой точки. А вероятность расставания с бразильцем сейчас выглядит выше, чем когда-либо.


История Уильямса с главным конкурентом

Стоит отметить, что ранее Нико Уильямс находился в сфере интересов "Барселоны". В каталонском клубе всерьез рассматривали его как одного из ключевых игроков будущего проекта, способного усилить атаку уже в сезоне-2025/26.

Активную роль в попытке убедить вингера сыграть за "сине-гранатовых" играл Ламин Ямаль. Футболисты давно дружат, вместе выступают за сборную Испании и поддерживают теплые отношения за пределами поля. Ямаль даже лично уговаривал Уильямса рассмотреть вариант с переездом в Барселону.

Однако эти планы так и остались на бумаге. Нико принял другое решение – он продлил контракт с "Атлетиком" сразу на десять лет, до лета 2035 года, окончательно закрыв вопрос о переходе в Каталонию. После этого общение между футболистами стало заметно менее тесным.

"Реал" разочаровался в звёздном игроке и выставил его на продажу

Ранее стало известно, что "Барселона" ускорила работу на трансферном рынке и уже выбрала приоритетную цель. При этом переход может обойтись клубу бесплатно.

