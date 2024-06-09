"Реал" решил перехватить у "Барселоны" игрока за 150 миллионов

"Реал" хочет усилить свою полузащиту Флорианом Виртцем из леверкузенского "Байера", передают Vesti.kz.

По информации Marca, Виртц попал на радар "сливочных" благодаря своей игре и успехам "Байера", выигравшего Бундеслигу и Кубок Германии. Отмечается, что "Реал" начал работать над его возможным подписанием еще несколько месяцев назад.

При этом испанцы хотят осуществить его переход в 2025 году, а сумма трансфера оценивается в 150 миллионов евро.

Интересно, что и "Барселона" заинтересована в игроке, которого также хочет заполучить через год, если позволят финансы клуба.

Контракт Виртца с "Байером" рассчитан до 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 130 миллионов.

В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 32 матча, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.