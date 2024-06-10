Вернется в РПЛ? Почему "Зенит" так хочет подписать Зайнутдинова

Лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов стал одной из главных трансферных целей "Зенита" в летнее окно. Корреспондент Vesti.kz оценивает вероятность сделки и предполагает, чем же так привлекает Батека главный топ-клуб РПЛ.

"Зенит" еще минувшей зимой активно искал левого латераля с российским паспортом. Это было связано с уходом Данила Кругового в ЦСКА. В итоге, клуб так и не нашел приемлемый вариант за адекватный прайс, хотя за трансфер Наира Тикнизяна готовы были платить до 8 миллионов евро.

Зайнутдинов нравится "Зениту" по очень многим параметрам. Адаптированный к РПЛ игрок, не будет попадать под статус легионера, сверхуниверсал и профессионал (таких очень котирует Сергей Семак), ну и самое главное - затраты как на стоимость трансфера, так и на зарплату ожидаются вполне рыночными и не завышенными. "Бешикташ", по слухам, может отпустить игрока за те же деньги, что и купил - около 4,5 миллиона евро. В Стамбуле у Бахтиера 1,2 миллиона евро личный оклад, в Санкт-Петербурге ему наверняка предложат чуть больше, учитывая бонусы.

В "Зените" считают подписание Зайнутдинова идеальным решением на левый фланг. Но проблема лишь в одном - позиция самого игрока. Бахтиер по-прежнему нацелен попасть в одну из топ-5 европейских лиг. Об этом уже не раз публично говорил агент игрока Евгений Новиков.

По степени приоритетности тот же "Зенит" пока выглядит лишь третьим вариантом. Главный - переход в условную Бундеслигу или Серию А. План Б - остаться в "Бешикташе". Да, у Батеки была не самая простая адаптация к быту и команде, кроме того, смущает кадровая чехарда по тренерам и футболистам. Но все же Суперлига - это более статусный и популярный чемпионат, чем нынешняя РПЛ, "Бешикташ" выступает в еврокубках и отсюда, так или иначе, легче уехать в Европу.

Но да, "Зенит" может выровняться по шансам с "Бешикташем", если предложит заманчивые финансовые условия, не окажется вариантов в Европе и стамбульцы откажутся от игрока.

Однако, пока все перекрывает мотивация Зайнутдинова уехать в топ-лигу. По нашей информации, ради этого игрок даже готов подвинуться по зарплате и перейти в клуб среднего звена из своего чемпионата.