"Реал" продлил рекордную серию с помощью Мбаппе

"Реал" довел свою беспроигрышную серию до 36 матчей в чемпионате Испании по футболу. Это рекорд, передают Vesti.kz.

В четвертом туре "сливочные" обыграли "Бетис" со счетом 2:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе, голы можно посмотреть здесь.

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Мадридский клуб в последний раз терпел неудачу в Ла Лиге 24 сентября 2023 года, когда проиграл "Атлетико" (1:3). С тех пор "Реал" одержал 26 побед и 10 матчей свел к ничьей.

Предыдущий рекорд "Реала" насчитывал 30 игр, он пришелся на период с мая 1988 года по апрель 1989-го.

На данный момент подопечные Карло Анчелотти с 8 очками идут на втором месте турнирной таблицы, а "Бетис" с 2 баллами находится на 17-й позиции.

Следующий тур состоится 15 сентября: "Бетис" дома примет "Леганес", а "Реал" на выезде встретится с "Реал Сосьедадом".