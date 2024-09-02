Мбаппе высказался о статусе преемника Роналду в "Реале"

Новичок "Реала" французский нападающий Килиан Мбаппе ответил, считает ли себя преемником португальца Криштиану Роналду в мадридском клубе, передают Vesti.kz.

"Криштиану – мой идол, но я не думаю о статусе его преемника и давлении, которое с этим связано. Я хочу быть Килианом, и меня волнует только давление лично на меня и на команду", - приводит слова Мбаппе DAZN в соцсетях.

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Мбаппе перешел в "Реал" этим летом, подписав пятилетний контракт. За этот период французский футболист принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год, выиграл два чемпионата, два Кубка и два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 голов в 438 матчах). Сейчас португалец выступает за "Аль-Наср".

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