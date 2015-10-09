"Реал" присмотрел молодого вратаря на место Куртуа

Мадридский "Реал" продолжает выстраивать долгосрочную стратегию и заранее готовится к возможным изменениям в составе, передают Vesti.kz.

На этот раз внимание клуба сосредоточено на позиции вратаря – и в списке интересов появился новый перспективный кандидат.

Речь идёт о голкипере "Браги" Лукаше Горничеке. По информации Fichajes, в Мадриде внимательно следят за прогрессом 23-летнего чеха и рассматривают его как потенциальное усиление на будущее.

Почему именно он?

Горничек проводит уверенный сезон в Португалии и уже успел заявить о себе как об одном из самых перспективных молодых вратарей Европы. При росте почти два метра он уверенно действует на выходах, хорошо читает игру и демонстрирует зрелость, нехарактерную для своего возраста.

В текущем сезоне на его счету 46 матчей за клуб, из которых 22 он отыграл "на ноль", пропустив 39 мячей. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 15 миллионов евро – пока ещё доступная для топ-клубов.

Что происходит в "Реале"?

На данный момент основным вратарём остаётся Тибо Куртуа, однако в клубе понимают, что даже такие игроки не вечны. Кроме того, будущее Андрея Лунина в Мадриде остаётся неопределённым, что заставляет руководство искать альтернативные варианты.

Однако, интерес к Горничеку – это не срочная необходимость, а часть системной работы клуба. В Мадриде хотят подписать молодого вратаря, который сможет постепенно адаптироваться, расти внутри команды и в перспективе побороться за место в основе.

Отметим, что в 2020 году Горничек перешёл в "Брагу" из "Пардубице" – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. Этот трансфер стал рекордным для чешской команды.

Среди его достижений – звание лучшего голкипера молодёжной лиги Португалии в сезоне 2020/21, а также дебют за основную команду "Браги" в чемпионате страны.

Ранее стало известно, что после поражения в Лиге чемпионов Килиан Мбаппе дал понять руководству "Реала", что команде необходимы серьёзные изменения.

