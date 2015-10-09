Неймар близок к уходу из "Сантоса": уже есть конкретный вариант

Бразильская звезда Неймар уже задумывается о следующем шаге в карьере и, похоже, может вновь сменить клуб в ближайшее время, передают Vesti.kz.

Для 34-летнего форварда сейчас на первом месте шанс сыграть на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии. Однако на данный момент его позиции в национальной команде нельзя назвать прочными.

Несмотря на это, главный тренер сборной Карло Анчелотти продолжает следить за ситуацией вокруг игрока и не исключает его возвращения.

Последние годы для Неймара выдались непростыми: травмы регулярно выбивали его из ритма, что сказалось и на форме, и на стабильности. Сейчас он выступает за "Сантос", где в текущем сезоне провёл всего шесть матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

При этом, как сообщает Foot Mercato со ссылкой на The Athletic, Неймар и его представители уже ведут переговоры с клубом МЛС "Цинциннати". Американская команда, которая ранее пыталась заполучить Томаса Мюллера, теперь нацелилась на бразильца и изучает возможность его трансфера.

Пока речь идёт лишь о начальной стадии контактов – стороны обсуждают потенциальные условия сделки, но до конкретики ещё далеко. Ситуацию усложняет и регламент МЛС: у "Цинциннати" на данный момент нет свободного места под "назначенного игрока", поэтому клубу придётся сначала освободить слот, прежде чем всерьёз продвигаться в переговорах.

Напомним, что в январе 2025 года Неймар официально вернулся в "Сантос" – клуб, в котором начиналась его профессиональная карьера.

Бразилец является воспитанником команды: он присоединился к академии "Сантоса" в 2003 году, когда ему было 11 лет, а спустя несколько лет, в 2008–2009 годах, подписал свой первый профессиональный контракт.

Возвращение в родной клуб состоялось после расторжения соглашения с саудовским "Аль-Хилялем".

Ранее стало известно, что Неймар предпринял неожиданный шаг, чтобы повысить свои шансы на участие в ЧМ-2026.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!