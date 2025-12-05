Неймар пошёл на неожиданный шаг и нашёл способ попасть на ЧМ-2026

Нападающий "Сантоса" Неймар Жуниор перенёс медицинскую процедуру, чтобы ускорить восстановление и повысить шансы на участие в турнире чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Необычное решение для восстановления

Как сообщил главный тренер "Сантоса" Кука, футболист воспользовался паузой на матчи сборных, чтобы пройти процедуру на колене.

По словам специалиста, Неймару была проведена терапия с использованием плазмы, обогащённой тромбоцитами. Этот метод направлен на ускорение заживления микроповреждений и укрепление тканей сустава.

"Он очень усердно работает над восстановлением, проводит по две тренировки в день, уделяя внимание силе и скорости", — заявил Кука в интервю Mundo Deportivo.

Борьба с травмами

В последние годы Неймар регулярно сталкивается с проблемами со здоровьем. Одним из самых серьёзных эпизодов стала травма в октябре 2023 года, когда он перенёс операцию после разрыва крестообразной связки.

Теперь главная цель игрока — вернуться на высокий уровень и избежать новых повреждений.

Планы на сезон и сборную

Бразилец стремится набрать оптимальную форму, чтобы выдержать плотный календарь "Сантоса", включающий матчи чемпионата Бразилии, игры Кубка Южной Америки, а также встречи Кубка Бразилии.

34-летний форвард рассчитывает успешно выступить на клубном уровен, считая, что это убедит главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти включить его в заявку на чемпионат мира 2026 года.

