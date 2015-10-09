Арбитр матча "Барселона" – "Атлетико" лишился игр в ЛЧ

После скандального матча между "Барселоной" и "Атлетико" в Лиге чемпионов последовали серьёзные последствия для арбитра встречи, передают Vesti.kz.

Румынский судья Иштван Ковач отстранён от работы на матчах турнира до конца текущего сезона.

Об этом сообщает испанское издание Sport.es. Решение было принято на фоне неоднозначного судейства в первом четвертьфинальном поединке, который прошёл в ночь с 8 на 9 апреля и завершился победой "Атлетико" со счётом 2:0.

Для "Барселоны" матч оказался крайне тяжёлым: уже во втором тайме команда осталась вдесятером после удаления Пау Кубарси. Сам защитник позже признал свою вину, однако вопросы к работе судьи всё равно остались.

Особенно много споров вызвали эпизоды в штрафной площади "Атлетико". Речь идёт, в частности, о возможной игре рукой, на которую арбитр не отреагировал.

В итоге, по информации источника, УЕФА принял решение отстранить Ковача от обслуживания матчей Лиги чемпионов до конца сезона. При этом стоит отметить, что ранее румынский арбитр был включён в список судей, которые могут работать на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, что ответная встреча состоится 15 апреля, игра пройдёт на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" в Мадриде. Тем временем главный тренер "Барселоны" Ханси Флик уже прокомментировал причины поражения команды в Лиге чемпионов.

