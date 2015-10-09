Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 17:46
 

"Ужасно раздражает". эксперт жестко разнес Винисиуса

  Комментарии

Поделиться
"Ужасно раздражает". эксперт жестко разнес Винисиуса

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

По мнению эксперта, бразилец слишком часто прибегает к симуляциям. Ван дер Ваарт отметил, что это было особенно заметно в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", где "сливочные" уступили со счётом 1:2.

"Это очень досадно, потому что он очень хороший игрок. На самом деле не хочется об этом говорить, но это ужасно раздражает. Он падает после легкого тычка, затем встает и требует красную карточку", - сказал эксперт в эфире Ziggo Sport.

Несмотря на критику, статистика Винисиуса остаётся солидной: в нынешнем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и 13 результативными передачами.

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   ожидание результата
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ

63%

Ничья

10%

Ливерпуль

27%

Проголосовало 227 человек

Реклама

Живи спортом!