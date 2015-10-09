"Ужасно раздражает". эксперт жестко разнес Винисиуса

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, сообщают Vesti.kz.

По мнению эксперта, бразилец слишком часто прибегает к симуляциям. Ван дер Ваарт отметил, что это было особенно заметно в недавнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии", где "сливочные" уступили со счётом 1:2.

"Это очень досадно, потому что он очень хороший игрок. На самом деле не хочется об этом говорить, но это ужасно раздражает. Он падает после легкого тычка, затем встает и требует красную карточку", - сказал эксперт в эфире Ziggo Sport.

Несмотря на критику, статистика Винисиуса остаётся солидной: в нынешнем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и 13 результативными передачами.

