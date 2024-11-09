"Реал" потерял ведущего игрока до конца сезона: клуб выпустил заявление

Мадридский "Реал" сообщил о серьезной травме своего ведущего футболиста Эдера Милитао, передают Vesti.kz.

Защитник получил повреждение во время матча 13-го тура с "Осасуной" и был заменен на 30-й минуте.

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"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у Милитао был диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с вовлечением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни Милитао будет прооперирован", - говорится в заявлении мадридского клуба.

Отметим, что в этой игре также травмировался форвард "сливочных" Родриго, вследствие чего покинул поле на 20-й минуте.

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В нынешнем сезоне Ла Лиги Милитао успел провести 12 матчей, забив гол и отдав ассист.