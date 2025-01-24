"Реал" отказался от футболиста за 27 миллиардов. Подробности

Немецкий полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих не переходит в "Реал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок "Баварии", чье будущее стало темой обсуждения в СМИ, вряд ли окажется в "Реале".

В немецких источниках недавно появилась информация о возможном интересе со стороны "сливочных", но, как сообщает Marca, клуб из Мадрида отклонил предложение о подписании 29-летнего футболиста.

Киммих был предложен "Реалу", но получил отказ. По слухам, "Барселона" также следит за хавбеком.

В нынешнем сезоне Киммих провел 28 матчей, забив один гол и сделав семь ассистов.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро (27 миллиардов тенге).

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Напомним, Киммих является капитаном сборной Германии. За свою национальную команду он провел 97 матчей и забил семь голов.

Он с 2015 года выступает за "Баварию". Контракт Киммиха с немецким клубом рассчитан до конца текущего сезона.