"Реал" нацелился на протеже Роналду

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 19:00
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес захотел переманить нападающего Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед", передает Vesti.kz.

По информации от Defensa Central, глава "королевского клуба" лично заинтересован в трансфере. Источник сообщает, что 17 апреля Перес планирует лично встретиться с аргентинцем и провести переговоры. В этот день мадридскому "Реалу" предстоит сыграть на выезде с английским "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Отметим, что кумиром Гарначо является Криштиану Роналду, который сейчас занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории "Реала". 19-летний Алехандро в этом сезоне отметился пятью голами и тремя ассистами в АПЛ.

Напомним, что "Реал" уже договорился с французским форвардом Киллианом Мбаппе. Он должен по завершении контракта с ПСЖ - перейти в мадридский клуб. Сейчас у "галактикос" три ключевых нападающих: Родриго, Винисиус Жуниор и Хозелу.

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол

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