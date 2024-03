ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне

"Пари Сен-Жермен" присмотрел в чемпионате Португалии замену Килиану Мбаппе, собирающемуся летом покинуть клуб и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, шведский нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш входит в шорт-лист ПСЖ, чтобы заменить Мбаппе в конце сезона.

🇸🇪 Viktor Gyökeres is in the top of a short list of PSG to replace Kylian Mbappe at the end of the season. pic.twitter.com/oogs6Pef9R