ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне

"Пари Сен-Жермен" присмотрел в чемпионате Португалии замену Килиану Мбаппе, собирающемуся летом покинуть клуб и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, шведский нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш входит в шорт-лист ПСЖ, чтобы заменить Мбаппе в конце сезона.

🇸🇪 Viktor Gyökeres is in the top of a short list of PSG to replace Kylian Mbappe at the end of the season. pic.twitter.com/oogs6Pef9R — Pedro Almeida (@pedrogva6) March 14, 2024

25-летний Дьекереш выступает за лиссабонский клуб с 2023 года. В текущем чемпионате Португалии провел 23 матча, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач, лидируя в бомбардирской гонке.

В его карьере также были английские "Ковентри", "Суонси", "Брайтон", немецкий "Санкт-Паули" и "Броммапойкарна" из Швеции. В сборную своей страны вызывается с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 55 миллионов евро.