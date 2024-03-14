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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне

ПСЖ нашел неожиданную замену Мбаппе: у него уже 19+9 в сезоне
©instagram.com/psg

"Пари Сен-Жермен" присмотрел в чемпионате Португалии замену Килиану Мбаппе, собирающемуся летом покинуть клуб и продолжить карьеру в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Педру Алмейды, шведский нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш входит в шорт-лист ПСЖ, чтобы заменить Мбаппе в конце сезона.

25-летний Дьекереш выступает за лиссабонский клуб с 2023 года. В текущем чемпионате Португалии провел 23 матча, забил 19 голов и сделал 9 результативных передач, лидируя в бомбардирской гонке.

В его карьере также были английские "Ковентри", "Суонси", "Брайтон", немецкий "Санкт-Паули" и "Броммапойкарна" из Швеции. В сборную своей страны вызывается с 2019 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость шведа в 55 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол Реал Мадрид

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