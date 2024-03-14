Печаль Италии, мода на пенальти и дуэль Холанда с Мбаппе. Что нужно знать о 1/4 финала Лиги чемпионов

Уже завтра, 15 марта, пройдет жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. Корреспондент Vesti.kz собрал интересные факты вокруг участников турнира и текущего розыгрыша в целом.

В восьмерку сильнейших пробились клубы из четырех стран. В их числе три испанских гранда - "Реал", "Барселона" и "Атлетико", две немецкие - "Бавария" и "Боруссия" - и две английские команды - "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также французский ПСЖ.

Никаких ограничений в процессе жеребьевки уже не будет. В соперники друг другу могут попасть как клубы из одной ассоциации, так и те, кто противостоял друг другу в рамках групповой стадии.

Пять из восьми команд уже выигрывали ЛЧ. "Реал" выделяется на фоне всех

Из участников 1/4 финала турнира есть лишь три клуба, которым "ушастый" еще не покорялся. Это мадридский "Атлетико" (финалы в 1974, 2014 и 2016-м), лондонский "Арсенал" (финал в 2006-м) и ПСЖ (финал в 2020-м).

Все остальные данный трофей уже выигрывали. "Манчестер Сити" сделал это впервые в прошлом году, также один титул есть у "Боруссии". Пять раз кубок над собой поднимали футболисты "Барселоны", шесть - "Баварии".

Суммарно вышеперечисленные команды выиграли 13 розыгрышей Лиги чемпионов. И удивительно, что "Реалу" это достижение покорилось 14 раз! Выходит, что сливочные выигрывали главный европейский трофей чаще, чем все остальные участники четвертьфинала этого сезона в сумме.

Печаль итальянских болельщиков. Это уже не случайность

В трех из пяти последних сезонов Лиги чемпионов до стадии 1/4 финала не дошла ни одна итальянская команда, и сейчас это случилось вновь. "Наполи" был выбит "Барселоной", "Интер" - усилиями "Атлетико", а "Лацио" уступил "Баварии".

Такие провалы представителей Италии уже случались в сезонах-2021 и 2022. Зато в прошлом году было исключение из правил, когда сразу три команды дошли до восьмерки сильнейших: "Интер" (добрался до финала), "Милан" (полуфинал) и "Наполи" (1/4 финала).

Отсутствие ограничений. Может повториться лишь одно осеннее противостояние

Так уж получилось, что только счастливчики группы F (она же - группа "смерти") синхронно преодолели барьер 1/8 финала - это ПСЖ и "Боруссия". Теперь у них есть возможность встретиться друг с другом в третий и четвертый раз за сезон, если так решит жеребьевка.

В сентябре в Париже хозяева оказались сильнее благодаря голам Килиана Мбаппе и Ашрафа Хакими - 2:0. А в середине декабря в Дортмунде была зафиксирована ничья - 1:1. Отличились Карим Адейеми и Уоррен Заир-Эмери.

Все остальные участники 1/4 финала выступали в разных группах осенью. И лишь один квартет остался без представительства совсем - это группа D, откуда в плей-офф вышли "Реал Сосьедад" и "Интер". Но они не смогли пройти дальше.

Возвращение серий пенальти спустя восемь лет

На стадии 1/8 финала сразу в двух противостояниях все точки расставила серия послематчевых пенальти. "Арсенал" оказался удачливее "Порту", а "Атлетико" вырвал путевку в четвертьфинал у "Интера".

Любопытно, что до этого серий пенальти в главном еврокубковом турнире не было аж с сезона 2015/16, когда "Реал" в миланском финале одолел "Атлетико". В том же сезоне матрасники провели еще одну серию, выиграв у ПСВ.

А когда за один сезон ЛЧ было сразу три серий пенальти? В сезоне 2011/12, 12 лет назад! Тогда в 1/8 финала кипрской АПОЭЛ так прошел французский "Лион", в полуфинале "Бавария" одолела "Реал", а в мюнхенском финале "Челси" остановил саму "Баварию".

В этом сезоне впереди еще 7 противостояний, и не исключено, что в некоторых из них нас будут ждать новые серии 11-метровых.

Плотная конкуренция между бомбардирами. Кто станет лучшим?

Сейчас в гонке снайперов выделяются четыре футболиста, забившие по шесть раз, и все они продолжают борьбу за титул. Это лидер "Атлетико" Антуан Гризманн, звезда ПСЖ Мбаппе, голеадор "Баварии" Харри Кейн и главная ударная сила "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Гризманн выделяется из них сразу по двум показателям. Во-первых, он, в отличие от остальных, не имеет голов с пенальти. А во-вторых, он забил одинаковое количество мячей с левой и правой ноги (по три).

В принципе, нельзя списывать со счетов и тех, кто дышит лидерам в спину. Это форвард "Атлетико" Альваро Мората и нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес. Оба забили в текущем розыгрыше по пять мячей.

Осталось не так много команд, поэтому практически точно кто-то из лучших бомбардиров сыграет против кого-то из основных конкурентов за звание самого меткого снайпера.

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта, в Ньоне (Швейцария). Церемония начнется в 16:00 по казахстанскому времени. Матчи этой стадии пройдут 9-10 и 16-17 апреля.

Фото: UEFA (1, 3-6), ФК "Реал Мадрид" (2)©️