Мбаппе забил унизительный гол: ПСЖ вышел в полуфинал Кубка Франции

"Пари Сен-Жермен" пробился в полуфинал Кубка Франции по футболу, победив на своем поле "Ниццу", передают Vesti.kz.

Матч 1/4 финала прошел на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Килиан Мбаппе (14-я минута), забивший "унизительный" гол вратарю между ног, Фабиан Руис (33-я) и Лукас Белардо (60-я). У гостей отличился Гаэтан Лаборде (37-я).

ПСЖ стал четвертым полуфиналистом нынешнего розыгрыша трофея. За выход в финал Кубка Франции команда Мбаппе поспорит с "Ренном", а в другом полуфинале встретятся "Лион" и "Валансьен".