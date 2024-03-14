"Реал" лишил Мбаппе мечты

Будущий новичок мадридского "Реала" - французский нападающий Килиан Мбаппе не сыграет на домашних Олимпийских играх-2024 в Париже, передает Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

Звездный форвард "Пари Сен-Жермена" хотел сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде. Однако, по информации издания, Мбаппе не сможет это сделать из-за предстоящего перехода в "Реал". Мадридский клуб практически точно не отпустит француза на Игры в связи с тем, что это дебютный сезон футболиста в команде.

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При этом в сборной Франции рассчитывали на Мбаппе и даже сообщили об этом руководству "Реала". Согласно регламенту, выступить в Париже-2024 смогут футболисты, которым на момент турнира будет не более 23 лет. При этом каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трех игроков без возрастных ограничений.

К слову, Мбаппе выигрывал чемпионат мира, но ни разу не становился олимпийским чемпионом. В нескольких интервью он подчеркивал важность турнира в Париже-224 и свою заинтересованность. Сам футбольный олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.

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Напомним, что Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В этом сезоне форвард провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Его контракт с парижанами истекает в июне.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро