В сборной Франции приняли решение по Мбаппе на Олимпиаде-2024

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может сыграть на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри хочет, чтобы 25-летний Мбаппе сыграл за команду. Также специалист намерен пригласить 32-летнего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" и 37-летнего Оливье Жиру из "Милана". Все трое – чемпионы мира-2018 в составе сборной Франции.

Согласно регламенту, выступить в Париже-2024 смогут футболисты, которым на момент турнира будет не более 23 лет. При этом каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трех игроков без возрастных ограничений.

Ранее сообщалось о том, что Мбаппе намерен сыграть на домашней Олимпиаде-2024. Это даже обсуждалось с мадридским "Реалом", куда форвард, как ожидается, перейдет уже этим летом.

Футбольный олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 10 августа.

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