Мбаппе собрался выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. По информации L'Équipe, в составе национальной команды будет три игрока из основного состава ПСЖ.

Сам Мбаппе выражает большие надежды на победу на Олимпийских играх. В предыдущем сезоне этот французский футболист провел 43 матча за ПСЖ, забив 41 гол и сделав десять результативных передач.