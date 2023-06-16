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Мбаппе собрался выступить на Олимпиаде-2024 в Париже

Мбаппе собрался выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
©twitter.com/KMbappe

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намерен принять участие в предстоящих Олимпийских играх в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. По информации L'Équipe, в составе национальной команды будет три игрока из основного состава ПСЖ.

Сам Мбаппе выражает большие надежды на победу на Олимпийских играх. В предыдущем сезоне этот французский футболист провел 43 матча за ПСЖ, забив 41 гол и сделав десять результативных передач.

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Метки:
Мбаппе Килиан Олимпиада-2024 ПСЖ

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