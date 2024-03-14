Угроза сборной Казахстана превзошел Мбаппе в Лиге чемпионов

Вингер итальянского "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия вышел на первое место по количеству успешных обводок в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Всего Кварацхелия 29 раз обвел соперника в ЛЧ. По этому показателю грузинский футболист обошел таких игроков, как:

- Лерой Сане ("Бавария") - 28;

- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 28;

- Жереми Доку ("Манчестер Сити") - 28;

- Жоау Канселу ("Барселона") - 24.

Отметим, что все четверо продолжают выступление в Лиге чемпионов, тогда Кварацхелия и его "Наполи" не смогли выйти в черветьфинал турнира.

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Кварацхелия выступает за "Наполи"с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провел за неаполитанцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и пятью результативными передачами.

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Напомним, 21 марта Грузия сыграет с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций. В параллельной встрече сборная Казахстана встретится с Грецией. Победители противостояний проведут решающий матч за путевку на Евро-2024. Финал состоится 26-го числа.