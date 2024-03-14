Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны все восемь команд, которые прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов, передают Vesti.kz. Последними участниками стали мадридский "Атлетико" и дортмундская "Боруссия".

Команда Диего Симеоне в ответном матче 1/8 финала в серии пенальти обыграла миланский "Интер". Основное время встречи, прошедшей в Мадриде, завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Федерико Димарко (33-я минута) "матрасники" ответили мячами Антуана Гризманна (35-я) и Мемфиса Депая (87-я). В первом матче "Интер" выиграл со счетом 1:0, поэтому соперники перешли в дополнительное время, а серии пенальти "Атлетико" был точнее - 3:2.

"Боруссия" дома победила нидерландский ПСВ со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Джейдон Санчо (3-я минута) и Марко Ройс (90+5).

В первом матче, прошедшем в Эйндховене 20 февраля, команды сыграли вничью со счетом 1:1. Таким образом, "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с 2021 года.

Ранее в четвертьфинал пробились английские "Арсенал" и "Манчестер Сити", испанские "Реал", "Барселона", немецкая "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен".

Жеребьевка этой стадии пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.