"Реал" нашёл замену своему капитану в "Челси"

Мадридский "Реал" проявляет предметный интерес к правому защитнику "Челси" и сборной Франции Мало Гюсто, которого в клубе рассматривают как потенциальную долгосрочную замену капитану команды Дани Карвахалю, передают Vesti.kz.

По данным Topskills Sports UK, руководство "сливочных" уже анализирует кандидатуру 22-летнего футболиста в контексте будущего обновления оборонительной линии.

Гюсто выступает за лондонский клуб с 2023 года — тогда "Челси" приобрёл его у французского "Лиона" за 30 миллионов евро. За время в английской премьер-лиге (АПЛ) он закрепился в основной обойме команды и стал одним из самых стабильных игроков на правом фланге обороны.

В текущем сезоне француз провёл 32 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи, демонстрируя не только надёжность в защите, но и активность в атаке. Его прогресс не остался без внимания европейских грандов.



На данный момент, согласно Transfermarkt, рыночная стоимость Мало Гюсто составляет 35 миллионов евро, что делает его относительно доступной целью для топ-клубов.

В "Реале" видят в нём профильного современного флангового защитника — быстрого, техничного и тактически гибкого, способного в перспективе занять ключевую роль на позиции правого бека после Карвахаля.

