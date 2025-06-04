"Реал" нашел нападающего по запросу Хаби Алонсо: больше него забили только Мбаппе и Левандовски

Мадридский "Реал" продолжает активную работу на трансферном рынке. Теперь "сливочные" изучают варианты по усилению атаки, передают Vesti.kz.

По информации AS, новый главный тренер "Реала" Хаби Алонсо запросил классического центрального нападающего, и клуб нашел его. В сферу интересов мадридцев попал 33-летний форвард "Осасуны" Анте Будимир.

Хорват стал лучшим бомбардиром памплонской команды, забив 21 гол в 38 матчах Ла Лиги. В чемпионате Испании за сезон больше него забили лишь Килиан Мбаппе ("Реал", 31 гол в 34 матчах) и Роберт Левандовски ("Барселона", 27 мячей в 34 играх).

Контракт Будимира с "Осасуной" рассчитан до лета 2027 года. В нем есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро, однако на это лето сумма снижается до восьми миллионов евро.

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