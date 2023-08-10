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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" начал искать нового вратаря. Есть кандидаты

"Реал" начал искать нового вратаря. Есть кандидаты
©instagram.com/realmadrid/

Мадридский "Реал" начал поиски нового основного голкипера после серьезной травмы Тибо Куртуа, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, "королевский клуб" на трансферном рынке рассматривает кандидатуры Кепы Аррисабалаги и Давида де Хеа. Аррисабалага играет за "Челси", его соглашение с "синими" истекает в конце июня 2025 года. Де Хеа находится без клуба после окончания контракта с "Манчестер Юнайтед".

По данным Cope, мадридский клуб также проявляет интерес к Яссину Буну из "Севильи" и Кейлору Навасу (свободный агент), ранее выступавшему за "Реал".

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Напомним, Куртуа получил травму передней крестообразной связки на тренировке и в ближайшие дни перенесет операцию. Бельгиец может пропустить весь сезон. Вторым вратарем у "сливочных" является украинец Андрей Лунин.

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В составе "королевского клуба" бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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