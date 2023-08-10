"Реал" начал искать нового вратаря. Есть кандидаты

Мадридский "Реал" начал поиски нового основного голкипера после серьезной травмы Тибо Куртуа, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, "королевский клуб" на трансферном рынке рассматривает кандидатуры Кепы Аррисабалаги и Давида де Хеа. Аррисабалага играет за "Челси", его соглашение с "синими" истекает в конце июня 2025 года. Де Хеа находится без клуба после окончания контракта с "Манчестер Юнайтед".

По данным Cope, мадридский клуб также проявляет интерес к Яссину Буну из "Севильи" и Кейлору Навасу (свободный агент), ранее выступавшему за "Реал".

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Напомним, Куртуа получил травму передней крестообразной связки на тренировке и в ближайшие дни перенесет операцию. Бельгиец может пропустить весь сезон. Вторым вратарем у "сливочных" является украинец Андрей Лунин.

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В составе "королевского клуба" бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира.

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