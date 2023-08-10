"Реал" потерял основного голкипера. Подробности

Основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил травму колена, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Бельгиец покинул тренировочное поле на носилках - уйти самостоятельно он не мог. У 31-летнего вратаря диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни он будет прооперирован.

Как сообщает журналист радиостанции Сope Мигель Анхель Диас, бельгиец получил травму на тренировке "Реала" и покинул поле в слезах.

Куртуа может пропустить весь сезон из-за травмы. По информации Carrusel Deportivo, голкипер получил повреждение, когда делал сэйв. Вратарь опирался на левую ногу, и у него подвернулось колено.

В лучшем случае Куртуа сможет вернуться на поле в апреле следующего года, сообщает The Athletic. Но есть вероятность того, что голкипер вообще не сможет сыграть в новом сезоне.

В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провел 31 матч и пропустил 29 голов. Вторым вратарем мадридцев является украинец Андрей Лунин.

Куртуа выступает за "Реал" с 2018 года. В составе "королевского клуба" бельгиец стал победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны и двукратным победителем клубного чемпионата мира.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ