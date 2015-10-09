"Реал" может избавиться от вингера после громкого фиаско

Мадридский "Реал" всерьёз рассматривает возможность расставания с Браимом Диасом уже в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, 26-летний правый вингер сборной Марокко оказался в сфере интересов сразу двух английских клубов - "Астон Вилла" и "Сандерленд".

По данным источника, в Мадрид уже поступили предложения, близкие к 60 миллионам евро: около 45 миллионов "сливочные" могут получить сразу, а оставшаяся часть предусмотрена в виде бонусов.

При этом портал Transfermarkt оценивает футболиста значительно ниже - примерно в 35 миллионов евро.

Контракт Диаса с "Реалом" действует до конца июня 2027 года, однако его будущее в клубе остаётся под вопросом. Основная причина - дефицит игрового времени: в нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись лишь одним голом и двумя результативными передачами.

Провал в финале Кубка Африки может ускорить трансфер

Дополнительное внимание к фигуре Диаса привлёк недавний финал Кубок африканских наций. В решающем матче против сборной Сенегала марокканец не реализовал пенальти, попытавшись пробить "паненкой".

В итоге Марокко уступило сопернику в дополнительное время со счётом 0:1, а сам Диас оказался в центре жёсткой критики.

Стоит отметить, что Браим выступает за мадридский клуб с 2019 года, хотя за это время успел провести несколько сезонов в аренде в "Милане". Всего в футболке "Реала" он сыграл 139 матчей, записав на свой счёт 21 мяч и 23 ассиста.

В "Ливерпуле" высказались о замене Слота на Алонсо

Ранее стало известно, что УЕФА определил игрока недели по итогам матчей Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!