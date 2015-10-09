Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 15:47
 

"Реал" может избавиться от вингера после громкого фиаско

  Комментарии

Поделиться
"Реал" может избавиться от вингера после громкого фиаско ©x.com/realmadrid

Мадридский "Реал" всерьёз рассматривает возможность расставания с Браимом Диасом уже в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz

Поделиться

Мадридский "Реал" всерьёз рассматривает возможность расставания с Браимом Диасом уже в ближайшее трансферное окно, передают Vesti.kz

Как сообщает Fichajes, 26-летний правый вингер сборной Марокко оказался в сфере интересов сразу двух английских клубов - "Астон Вилла" и "Сандерленд". 

По данным источника, в Мадрид уже поступили предложения, близкие к 60 миллионам евро: около 45 миллионов "сливочные" могут получить сразу, а оставшаяся часть предусмотрена в виде бонусов. 

При этом портал Transfermarkt оценивает футболиста значительно ниже - примерно в 35 миллионов евро.

Контракт Диаса с "Реалом" действует до конца июня 2027 года, однако его будущее в клубе остаётся под вопросом. Основная причина - дефицит игрового времени: в нынешнем сезоне полузащитник провёл 18 матчей во всех турнирах, отметившись лишь одним голом и двумя результативными передачами.


Провал в финале Кубка Африки может ускорить трансфер

Дополнительное внимание к фигуре Диаса привлёк недавний финал Кубок африканских наций. В решающем матче против сборной Сенегала марокканец не реализовал пенальти, попытавшись пробить "паненкой".

В итоге Марокко уступило сопернику в дополнительное время со счётом 0:1, а сам Диас оказался в центре жёсткой критики.

Стоит отметить, что Браим выступает за мадридский клуб с 2019 года, хотя за это время успел провести несколько сезонов в аренде в "Милане". Всего в футболке "Реала" он сыграл 139 матчей, записав на свой счёт 21 мяч и 23 ассиста.

В "Ливерпуле" высказались о замене Слота на Алонсо

Ранее стало известно, что УЕФА определил игрока недели по итогам матчей Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 22 15 5 2 40-14 50
2 Манчестер Сити 22 13 4 5 45-21 43
3 Астон Вилла 22 13 4 5 33-25 43
4 Ливерпуль 22 10 6 6 33-29 36
5 Манчестер Юнайтед 22 9 8 5 38-32 35
6 Челси 22 9 7 6 36-24 34
7 Брентфорд 22 10 3 9 35-30 33
8 Ньюкасл Юнайтед 22 9 6 7 32-27 33
9 Сандерленд 22 8 9 5 23-23 33
10 Эвертон 22 9 5 8 24-25 32
11 Фулхэм 22 9 4 9 30-31 31
12 Брайтон энд Хов Альбион 22 7 9 6 32-29 30
13 Кристал Пэлас 22 7 7 8 23-25 28
14 Тоттенхэм Хотспур 22 7 6 9 31-29 27
15 Борнмут 22 6 9 7 35-41 27
16 Лидс Юнайтед 22 6 7 9 30-37 25
17 Ноттингем Форест 22 6 4 12 21-34 22
18 Вест Хэм Юнайтед 22 4 5 13 24-44 17
19 Бернли 22 3 5 14 23-42 14
20 Вулверхэмптон Уондерерс 22 1 5 16 15-41 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 20 16 1 3 54-22 49
2 Реал М 20 15 3 2 43-17 48
3 Атлетико М 20 12 5 3 35-17 41
4 Вильярреал 19 13 2 4 37-19 41
5 Эспаньол 20 10 4 6 23-22 34
6 Бетис 20 8 8 4 33-25 32
7 Сельта 20 8 8 4 28-20 32
8 Эльче 20 5 9 6 27-26 24
9 Реал Сосьедад 20 6 6 8 26-28 24
10 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
11 Атлетик 20 7 3 10 19-28 24
12 Осасуна 20 6 4 10 21-24 22
13 Райо Вальекано 20 5 7 8 16-25 22
14 Мальорка 20 5 6 9 24-30 21
15 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
16 Севилья 20 6 3 11 26-32 21
17 Валенсия 20 4 8 8 19-31 20
18 Алавес 20 5 4 11 16-25 19
19 Леванте 19 3 5 11 21-32 14
20 Реал Овьедо 20 2 7 11 11-31 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 21:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!