Англия
Сегодня 15:11
 

В "Ливерпуле" высказались о замене Слота на Алонсо

  Комментарии

В "Ливерпуле" высказались о замене Слота на Алонсо ©Depositphotos.com

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выразил недовольство журналистом, который перед матчем седьмого тура Лиги чемпионов задал главному тренеру команды Арне Слоту вопрос о возможной замене на Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выразил недовольство журналистом, который перед матчем седьмого тура Лиги чемпионов задал главному тренеру команды Арне Слоту вопрос о возможной замене на Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

"Это было очень неуважительно. Критика — часть игры, мы все это понимаем, но, думаю, именно поэтому этого журналиста здесь сейчас и нет. Критика — неотъемлемая часть нашей работы, мы с этим живём, и, если честно, она абсолютно оправданна, если смотреть на то, как мы проводим этот сезон, к сожалению для нас, особенно с учётом прошлого года", — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Тем временем "Ливерпуль" уверенно разгромил "Марсель" со счётом 3:0 и с 15 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Алонсо после увольнения из "Реала" готов вернуться к тренерской деятельности лишь в одном случае — если поступит предложение от "Ливерпуля", где он выступал в качестве игрока.

