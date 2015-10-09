В "Ливерпуле" высказались о замене Слота на Алонсо

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выразил недовольство журналистом, который перед матчем седьмого тура Лиги чемпионов задал главному тренеру команды Арне Слоту вопрос о возможной замене на Хаби Алонсо, сообщают Vesti.kz.

"Это было очень неуважительно. Критика — часть игры, мы все это понимаем, но, думаю, именно поэтому этого журналиста здесь сейчас и нет. Критика — неотъемлемая часть нашей работы, мы с этим живём, и, если честно, она абсолютно оправданна, если смотреть на то, как мы проводим этот сезон, к сожалению для нас, особенно с учётом прошлого года", — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

Тем временем "Ливерпуль" уверенно разгромил "Марсель" со счётом 3:0 и с 15 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Алонсо после увольнения из "Реала" готов вернуться к тренерской деятельности лишь в одном случае — если поступит предложение от "Ливерпуля", где он выступал в качестве игрока.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!