"Реал" дважды за матч проигрывал, но избежал первого поражения в новом сезоне Ла Лиги

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Леванте" во втором туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 3:3. При этом гости первыми добились успеха, но впоследствии дважды были в роли догоняющей стороны, а избежали первого поражения в сезоне за пять минут до конца основного времени.

У хозяев отличились Сальвадор Рохер (46-я минута), Хосе Кампанья (57-я), Робер Пьер (79-я). В составе мадридцев голом отметился Гарет Бэйл (5-я) (0:1), а также дубль оформил Винисиус Жуниор (73-я, 85-я).

После этой игры "Реал" с 4 очками расположился на втором месте, "Леванте" с отставанием на два балла на восьмом из 20.

В третьем туре, 28 августа, "Реал" в гостях сыграет с "Бетисом", а "Леванте" в этот день на выезде встретится с "Реалом Сосьедад".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!