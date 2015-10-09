"Реал" договорился о контракте с вингером за 140 миллионов: это не Олисе

Мадридский "Реал" достиг предварительной договоренности с вингером сборной Бразилии Винисиусом Жуниором о новом контракте, передают Vesti.kz.

По информации источника, стороны уже провели ключевой этап переговоров и согласовали основные условия будущего соглашения. Теперь осталось уладить лишь несколько деталей, после чего контракт может быть подписан официально.

Винисиус решил остаться в "Реале"

Ранее в испанской прессе появлялась информация, что Винисиус может покинуть "Реал" из-за напряжённых отношений с французским форвардом Килианом Мбаппе. Однако переговоры о новом соглашении свидетельствуют о том, что руководство клуба рассчитывает сохранить бразильца на долгие годы.

Также сообщалось, что "сливочные" проявляют интерес к вингеру сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Майклу Олисе. Тем не менее немецкий клуб не намерен расставаться с одним из своих ключевых футболистов.

Статистика и стоимость бразильца

В минувшем сезоне Винисиус провел 53 матча во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 14 результативных передач.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего бразильца составляет 140 миллионов евро. Его действующий контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2027 года, однако теперь стороны близки к тому, чтобы продлить сотрудничество.

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